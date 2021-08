MONTELABBATE – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata di oggi, 31 agosto, a Montelabbate per un infortunio sul lavoro in una ditta di lavorazione legno.

Sul posto la squadra dei pompieri di Pesaro ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere la persona infortunata e caricarla a bordo dell’elicottero Icaro per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.



Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.

(Notizia in aggiornamento)