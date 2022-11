Montegranaro, fa il pieno gratis con la carta di credito di un’altra persona: nei guai una donna

FERMO – I militari della Stazione di Montegranaro (Fm), nel corso dei servizi preventivi di controllo del territorio hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una 53enne del posto, già nota alle forze dell’ordine, individuata quale responsabile di un indebito rifornimento in una stazione di servizio. La donna, approfittando dell’errore nell’inserimento della carta di credito da parte di un uomo del posto, a sua insaputa aveva effettuato il rifornimento di carburante sulla propria auto, per un importo pari a 100 euro.

I militari invitano a «prestare sempre attenzione a tali modalità di rifornimento/pagamento al fine di far desistere furbi e criminali dall’approfittare di distrazioni o errori».