Montegranaro, evadono dai domiciliari: uno minaccia i carabinieri e simula una aggressione

MONTEGRANARO – Evadono dai domiciliari, uno si dà alla fuga, minaccia i carabinieri dicendo di volerli accoltellare e finge una aggressione. I carabinieri arrestano due cittadini extracomunitari, entrambi di 26 anni, già noti per reati legati allo spaccio di droga e domiciliati a Montegranaro. Dopo aver predisposto un servizio di controllo nei confronti dei due, sottoposti agli arresti domiciliari con ordinanza del Gip di Fermo per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno constatato che uno dei due si era allontanato arbitrariamente dal luogo dove era sottoposto alla misura cautelare, senza giustificazione o autorizzazione valida, rendendosi irreperibile. Nel frattempo, il secondo soggetto era stato individuato dai militari mentre si spostava a piedi per le vie del centro, allontanandosi anche lui da dove dove scontare la misura cautelare senza valida giustificazione o autorizzazione. Alla vista dei militari, quest’ultimo ha tentato la fuga per poi rientrare nel proprio domicilio, dove è stato successivamente rintracciato dal personale dell’Arma. Il cittadino nigeriano che ha tentato la fuga è stato denunciato anche per il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, in quanto durante il controllo ha minacciato verbalmente gli operatori dichiarando di volerli accoltellare. In seguito, ha affermato che si sarebbe autoinflitto alcune lesioni, affermando di essere stato aggredito dai militari. È importante sottolineare che non sono state eseguite azioni violente da parte del cittadino nigeriano e nessuno è rimasto ferito. La competente autorità giudiziaria è stata informata dai carabinieri della stazione di Montegranaro, che hanno richiesto anche l’aggravamento della misura cautelare attualmente in atto sul conto dei due nigeriani. Intanto, le immediate ricerche per rintracciare il cittadino nigeriano che si era dato alla fuga hanno consentito di localizzare lo stesso nel territorio di Montegranaro. I carabinieri, una volta ottenuto l’aggravamento delle misure disposto dal Gip di Fermo con due ordinanze di custodia cautelare in carcere, hanno quindi dato esecuzione alle stesse, trasferendo i due malviventi in carcere.