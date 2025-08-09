Colti in fragranza a Montegiorgio, arrestate due persone per truffa del “finto carabiniere” ai danni di una 60enne

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato uno uomo e una donna, provenienti dall’area campana, che stavano perpetrando una truffa ai danni di una donna

FERMO- I carabinieri del NORM della locale compagnia e delle stazioni di Montegiorgio e Monte San Pietrangeli hanno arrestato in flagranza di reato uno uomo e una donna, provenienti dall’area campana, che stavano perpetrando una truffa ai danni di una donna sessantenne di Montegiorgio.

La ricostruzione

Le due persone, intorno all’ora di pranzo, avevano contattato la signora sul telefono di casa fingendo di essere carabinieri e le avevano falsamente detto che la figlia aveva causato un grave incidente stradale e che, per evitare il carcere e le relative conseguenze giudiziarie, avrebbero dovuto pagare, immediatamente, 8mila euro in denaro contante. Di lì a poco sarebbero passati a riscuotere il denaro.

La signora, non avendo tutto quel contante aveva messo insieme al denaro disponibile, alcuni monili in oro che aveva in casa. Nel contempo però insospettita dalla richiesta, pur avendo il telefono di casa occupato dalla conversazione che i due scaltramente non avevano interrotto, con il proprio cellulare, aveva chiamato il 112, segnalando quello che stava accadendo ai veri carabinieri che, sono andati subito nell’abitazione della signora, riuscendo a cogliere sul fatto i due soggetti, che nel frattempo avevano anche loro raggiunto la casa della donna.

I truffatori sono stati sorpresi proprio mentre stavano ritirando la busta contenente gli oggetti in oro e il denaro. Per la coppia è scattato l’arresto, in attesa del rito di convalida dell’arresto, che avverrà questa mattina, innanzi al Tribunale di Fermo. La tempestiva chiamata fatta al 112, ha permesso dunque all’Arma di intervenire subito e cogliere sul fatto i truffatori.

Diffidare da qualunque richiesta estemporanea

È fondamentale ripetere che nessuna istituzione pubblica, privata o avvocato di parte, chiede di pagare, nell’immediatezza, con denaro contante, multe o altre violazioni. È bene diffidare sempre da qualsiasi richiesta estemporanea, sia di denaro che di dati personali, che possa provenire attraverso telefonate, sms o contatti social. I truffatori fanno leva, sulla sorpresa e sullo stato d’ansia in cui tentano di indurre la vittima.