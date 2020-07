Montefelcino, schianto frontale sulla strada Flaminia: grave una 28enne

MONTEFELCINO – Terribile schianto frontale nel primo pomeriggio del 23 luglio lungo la strada Flaminia. È successo intorno alle 15, all’altezza di Sterpeti di Montefelcino (PU).



Ad essere coinvolte nell’impatto due auto che viaggiavano in direzione opposta: ad avere la peggio è stata una giovane di 28 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda. La ragazza, che stava procedendo in direzione mare, a causa del violento impatto è stata sbalzata con la sua vettura sul guardrail.



Per estrarla dalle lamiere è stato necessario il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo anche il 118 che, dopo le prime cure del caso, ha allertato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Torrette di Ancona.



Ferite non gravi invece per il 29enne alla guida dell’altra vettura rimasta coinvolta, una Mercedes A180, che viaggiava in direzione monte: il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Croce ma le sue condizioni sono sembrate meno preoccupanti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso: spetterà loro chiare l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità.