Montefelcino, bimbo autistico si perde nel bosco, trovato dopo due ore di angoscia

Momenti di angoscia, i minuti che non passano mai. Un bambino di 7 anni, autistico, giovedì si è perso tra i boschi di Montefelcino. Vestito leggero, con la temperatura di poco superiore allo zero, quanto basta per rischiare l’ipotermia.

Una famiglia comasca stava trascorrendo le vacanze natalizie da alcuni parenti residenti a Montefelcino. Il loro piccolo, 7 anni, affetto da autismo si è allontanato da casa. Il piccolo è stato perso di vista solo per alcuni istanti dai genitori, mentre stava giocando con un cuginetto poco prima dell’ora di pranzo. Un lasso di tempo brevissimo, ma in un attimo ha fatto perdere le proprie tracce nei boschi circostanti.

I genitori, non vedendolo più in casa, hanno iniziato a cercarlo, ma senza fortuna. Così, estremamente preoccupati, hanno deciso di allertare le forze dell’ordine: la pattuglia dei Carabinieri di Isola del Piano ha iniziato subito la perlustrazione della zona e, tramite la Centrale Operativa dei Carabinieri di Pesaro, ha avviato il dispositivo delle ricerche che, in casi simili, sia avvale di ogni risorsa disponibile sul territorio.



Nel giro di pochi minuti, infatti, sono state coinvolte tutte le auto dell’arma, sia di Pesaro che della confinante Colli al Metauro, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, la Questura e il 118.



Fortunatamente, il bimbo è stato trovato in poco tempo, entro due ore dalla sua scomparsa, prima ancora che tutti i soccorritori convergessero in zona.

Il piccolo è stato infatti ritrovato mentre vagava nella campagna circostante casa. Un sospiro di sollievo per tutti. Di certo sembrava infreddolito ma in apparente buona salute. Così ha potuto riabbracciare mamma, papà, zii e cuginetto.

A seguito della sua fuga di quasi due ore, a scopo precauzionale, è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fano per un controllo generico. Per fortuna è stato trovato in condizioni di salute buone. Nessuna ipotermia per fortuna, il bimbo stava bene.