Montecosaro, spacca la vetrata di un bar per rubare 17 euro: 35enne fermato

MONTECOSARO – Infrange la vetrata di un bar per rubare 17,42 euro, 35enne arrestato. Sono in corso ulteriori indagini per accertare se abbia compiuto anche altri furti (tra consumati e tentati) nei giorni scorsi a Civitanova e Montecosaro. Il furto è stato messo a segno ieri notte a Montecosaro Scalo. Erano circa le 23 quando al Karta Bookbar è scattato l’allarme, qualcuno con un’asta ha rotto la vetrata dell’esercizio commerciale, è entrato e ha portato via il fondo cassa, 17 euro e qualche spiccio per poi allontanarsi. Sul posto è immediatamente intervenuto un parente della titolare che ha chiamato il 112 riferendo quanto era appena accaduto e fornendo una dettagliata descrizione del ladro ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del bar: un giovane di statura media, magro, con un giubbetto di pelle.

L’avvocato Domenico Biasco

Una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia di Civitanova che stava effettuando controlli poco distante ha individuato il sospettato, dopo una decina di minuti dal colpo, mentre camminava lungo la strada. Fermato e perquisito, il giovane aveva con sé il magro bottino del furto al bar e un coltello. Identificato, si tratta di un pugliese di 35 anni disoccupato che vive a Montecosaro, il giovane è stato arrestato. Su disposizione del pm di turno è stato posto agli arresti domiciliari e oggi per lui è stata fissata l’udienza di convalida con conseguente giudizio direttissimo in Tribunale a Macerata dinanzi al giudice Domenico Potetti. Difeso dall’avvocato Domenico Biasco, il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere poi, tramite il legale, ha concordato con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo un patteggiamento a un anno, pena sospesa, ed è tornato in libertà. Nei giorni scorsi il bar di Montecosaro era già finito altre volte nel mirino dei ladri. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il giovane sia l’autore anche di altri furti avvenuti di recente a Montecosaro e a Civitanova.