Montecosaro, ladri in azione in due case

MONTECOSARO – Topi d’appartamento in azione a Montecosaro Scalo, due tentati furti in altrettante abitazioni vicine tra di loro. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle ore 17. Ignoti si sono introdotti in una abitazione che si trova a Montecosaro Alto, in località Crocette. Un uomo si è intrufolato, passando da una porta finestra. Ma il padrone di casa si trovava all’interno in quel momento e così il colpo è sfumato. Solo tanta paura, ma non è stato trafugato nulla, visto che il malvivente è stato costretto alla fuga.

Poco dopo tentato colpo in un’altra casa. Il proprietario si è reso conto di avere ricevuto una visita decisamente indesiderata quando ha visto i quadri sulle pareti spostati. Forse chi è entrato sperava di individuare una cassaforte nascosta lì dietro. Ma, anche in questo caso, i ladri non avrebbero portato via nulla, forse disturbati da qualcosa o qualcuno. Il periodo delle feste, purtroppo, è sempre caratterizzato da un aumento di reati predatori.