MONTECOSARO – Vasto incendio in una fabbrica dismessa: in fiamme auto, canneto ed erbacce.

Il rogo è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, a Montecosaro, in una fabbrica dismessa di materiali metallici in via Aldo Moro. Il fuoco era stato acceso per bruciare alcune sterpaglie ma, a causa del vento, si è esteso anche nelle vicinanze interessando l’edificio, un canneto e alcune auto; fortunatamente le fiamme non hanno colpito un’abitazione che si trovava nelle vicinanze.

Immediato è scattato l’allarme e i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova si sono subito diretti sul posto e hanno impiegato circa due ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri ai quali spetterà stabilire eventuali responsabilità. Sul posto anche il personale del 118; nessuna persona è rimasta coinvolta.

La densa colonna di fumo che si originata dal rogo era visibile anche a molti chilometri di distanza, dal capoluogo fino alle città limitrofe.