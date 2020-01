Montecchio, il brindisi diventa una rissa fuori dal locale. Poi scappano tutti

Il fatto all'esterno di una discoteca, coinvolti 20 giovani. Sul posto i carabinieri trovano solo un giovane in preda all'alcol. Le indagini in corso

MONTECCHIO – Quando i festeggiamenti del capodanno si trasformano in rissa. Venti i ragazzi coinvolti, ma poi tutti scappati all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il brindisi del primo giorno dell’anno si sono trasformati in un violento litigio all’uscita del locale Colosseo di Montecchio.

Poco prima dell’alba, il personale della sicurezza privata del locale ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per quella che, in un primo momento, è stata descritta come “una rissa fra venti persone”.

In pochi minuti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono catapultati sul posto. Poco dopo, a supporto, è arrivata anche una volante della Polizia. Si pensava che fosse un intervento delicato.

Ma il gruppo, avendo capito che stavano arrivando le forze dell’ordine, si è disperso. Infatti all’arrivo dei militari, dei facinorosi era rimasto solo un giovane. Una volta identificato si è capito che era incensurato. Il ragazzo è stato comunque accompagnato al Pronto soccorso di Pesaro con lievissime lesioni ma una alta intossicazione alcolica.

Secondo una prima ricostruzione, si è trattato più che altro di un litigio fra due giovani. Non sono chiari i motivi, ma si parla di questioni banali che solo l’alcool riesce a ingigantire. Forse una spinta, una parola sbagliata o un’occhiata a una delle rispettive fidanzate, il risultato è stato una baraonda all’uscita del locale in cui sono state coinvolte diverse persone, ma impegnate più che altro a fare da paciere e dividere i due contendenti ubriachi che si sono azzuffati.



Quello che è certo è che le indagini andranno avanti.