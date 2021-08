Montecassiano, auto finisce nel fosso in località Valle Cascia. Intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuta la squadra delle Fiamme Rosse di Macerata che ha fatto assistenza per far uscire dal mezzo la persona che era alla guida. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale

MACERATA – Incidente stradale in località Valle Cascia. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, mercoledì 25 agosto, intorno alle 8.30, a Montecassiano nella frazione Valle Cascia per una vettura finita nel fossato a lato strada.

Sul posto è intervenuta la squadra delle Fiamme Rosse di Macerata che ha fatto assistenza per far uscire dal mezzo la persona, un uomo, che era alla guida dell’auto e ha messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche il 118 e la Polizia Locale. La persona è stata condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Macerata. Le sue condizioni non sono gravi.

La vettura finita nel fossato a Montecassiano