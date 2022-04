Montecassiano, controlli in un night: due lavoratrici in nero. Scattano le sanzioni

A Macerata i carabinieri hanno arrestato un 37enne. A Cingoli è finito in manette un 54enne per maltrattamenti, violenza sessuale, lesioni e sequestro di persona

MONTECASSIANO – Controlli in un night a Montecassiano, riscontrate irregolarità, scattano le sanzioni. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Montecassiano, del Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, del Nas di Ancona e del Nucleo cinofili di Pesaro hanno proceduto al controllo del night club “Peccato veniale” di Montecassiano. Durante il controllo sono state identificate 37 persone. I militari del Nas hanno elevato una sanzione amministrativa di 2.000 euro per la violazione della mancata corretta applicazione dei sistemi e procedure di autocontrollo, mentre i militari del Nil hanno accertato la presenza di due lavoratrici in nero e pertanto hanno disposto la sospensione dell’attività, contestando complessivamente 9.700 euro di sanzioni amministrative.

A Macerata, sempre in nottata, i militari della Sezione operativa del Norm nel corso di controlli antidroga hanno identificato 137 persone e controllato 43 auto. Nell’ambito dell’attività, in centro, hanno intercettato un giovane di origini algerine di 37 anni su cui gravava un ordine di cattura emesso dalla Procura di Macerata. Arrestato, è stato condotto in carcere a Fermo.

Questa a mattina a Cingoli, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 54enne del posto condannato in via definitiva a tre anni e sette mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni aggravate e sequestro di persona. Fatti commessi dal 2015 al 2017. Anche il 54enne è stato condotto al carcere di Fermo.