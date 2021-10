Montecarotto, incendio di una canna fumaria in una casa colonica

MONTECAROTTO – Attimi di concitazione questa mattina a Montecarotto per del fumo che fuoriusciva da un comignolo. Ad accorgersi dell’incendio sono stati alcuni passanti che hanno avvisato i residenti dell’abitazione interessata e quindi è scattata la richiesta di intervento al 115. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Arcevia, che ha spento le fiamme provvedendo alla chiusura della bocca del camino per sottrarre ossigeno all’incendio affinché non si propagasse e non danneggiasse anche il tetto. Il camino è stato poi raffreddato con acqua nebulizzata. L’intervento si è chiuso rapidamente, essendo di quelli considerati di routine per i Vigili del fuoco con l’affacciarsi dell’inverno e le prime accensioni dei caminetti. Non si segnalano danni alle persone, solo qualche disagio per l’interno dell’abitazione che dovrà essere aerata. Gli incendi di canna fumaria si originano spesso per una mancata pulizia o per la caduta di detriti e fogliame, che ostruiscono la canna fumaria. Si raccomanda in caso di incendio di contattare il 115 e non provvedere autonomamente allo spegnimento.