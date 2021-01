Monte San Vito, è morta a 69 anni Roberta Mazzanti: era l’anima della Caritas e dell’Anc

MONTE SAN VITO – Il Comune di Monte San Vito, la Caritas parrocchiale e l’associazione nazionale Carabinieri in lutto per la scomparsa di Roberta Mazzanti, 69 anni, stroncata da un malore fatale sabato pomeriggio nella sua abitazione.

Roberta Mazzanti.

Roberta, da circa un anno lottava contro una terribile malattia. Inutili purtroppo le terapie cui si è sottoposta e le cure tentate. Non c’è stato nulla da fare. Sabato si è arresa per sempre, gettando nello sconforto familiari, amici e quanti la conoscevano.

La notizia, rimbalzata in città, ha destato sconcerto e commozione. Roberta era molto attiva con la Caritas parrocchiale, cui non faceva mai mancare la sua infaticabile attività e l’umanità, così come era sempre presente al fianco del marito, Pietro Pettinari presidente dell’Associazione nazionale Carabinieri di Chiaravalle, nelle riunioni, iniziative e conviviali. A sua volta socia dell’Anc di Chiaravalle-Monte San Vito, era stata nominata benemerita.

Una grande donna dietro un grande uomo. Chi l’ha conosciuta, sa che non sono parole di circostanza.

La camera ardente è allestita nell’abitazione. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 25 gennaio, alle 11,30 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria di Borghetto di Monte San Vito. La salma sarà tumulata presso il cimitero di Chiaravalle.

Lascia nel dolore il marito Pietro Pettinari, i figli Marco (carabiniere presso il comando Legione), Francesca, P.Matteo, il fratello Mirco, la nuora Stefania e il genero Giovanni, i nipoti Chiara, Simone, Anna, Carlo e Lucia. Alla famiglia si stringono i Missionari della Consolata e le Comunità Parrocchiali di Borghetto, Monte San Vito e Dianra in Costa d’Avorio, tanti amici e parenti. Esprime il proprio dolore anche il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo. «L’amministrazione comunale si stringe attorno al dolore delle famiglie Mazzanti e Pettinari, in questo comune e condiviso momento di dolore per la scomparsa di Roberta – fa sapere il primo cittadino – Roberta, pilastro e punto di riferimento della Caritas parrocchiale monsanvitese, ha dato testimonianza della sua grande umanità, non tanto con le parole, bensì attraverso le quotidiane opere, con l’aiuto e la sincera solidarietà ed attenzione per le vicende delle persone che incontrava».

Partecipa al lutto della famiglia anche l’Associazione nazionale Carabinieri sezione di Chiaravalle e Monte San Vito: «Il direttivo e i soci si stringono attorno al Presidente dell’associazione Pietro Pettinari e alla sua famiglia per la scomparsa della sua cara amata Roberta, anche lei socia dell’associazione».

I familiari in ricordo di Roberta hanno promosso una raccolta fondi in favore della Caritas parrocchiale e della Missione di Dianra in Costa d’Avorio.