FERMO – Cade in un dirupo: paura per una persona soccorsa poi dai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto nella notte scorsa quando è stata segnalata una persona che chiedeva aiuto in un luogo non ben identificato in contrada San Martino, nel Fermano. L’uomo chiedeva di aiutarlo ma nessuno sapeva dare indicazioni sul punto esatto della provenienza della richiesta.

Le fiamme gialle allora sono subito intervenute e una volta identificato il luogo con le motoseghe hanno aperto un sentiero per il passaggio. Quindi sono riusciti a trovare l’uomo e a stabilizzarlo su di una barella spinale con chi è stato trasportato. Ad attenderlo i sanitari.