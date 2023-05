Monte San Giusto, tv in cortocircuito: due famiglie evacuate

MONTE SAN GIUSTO – Televisore in fiamme in un appartamento, due famiglie evacuate. Residenti in strada e danni da fumo. L’allarme è scattato questa notte, poco dopo le ore 2, in un appartamento in via Togliatti. Probabilmente a causa di un cortocircuito, una televisione, in quel momento accesa, ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del Comando di Macerata e quelli del distaccamento di Civitanova. La televisione era nel soggiorno e il fumo ha invaso prima quell’appartamento poi anche un altro, al piano superiore. Due famiglie, in tutto cinque persone, sono state evacuate. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Sul posto c’erano anche i carabinieri.

Qualche ora prima, poco dopo le 21, a Porto Potenza, i vigili del fuoco di Civitanova erano intervenuti in uno snack bar in via Paganini. In fiamme una friggitrice, che si trovava nella cucina del locale.