Monte Roberto, vasto incendio nella villetta: vigili del fuoco al lavoro

Due squadre sono in azione per domare le fiamme sprigionate dal pianterreno di un'abitazione in via Cavour, zona Terrone

MONTE ROBERTO – Un vasto incendio è scoppiato alle 12,30 di oggi in una villetta situata in via Cavour, zona Terrone di Pianello Vallesina, frazione divisa tra i Comuni di Monte Roberto e Castelbellino. Il rogo, molto esteso, è divampato dal pianterreno dell’abitazione, che è stata completamente invasa da un denso fumo nero. Immediato l’allarme al 115.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, più in supporto sono intervenuti anche l’autoscala dal comando provinciale di Ancona e un’autobotte. I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, ma certamente i danni provocati dal fuoco e dal fumo sono ingenti, tanto che le squadre sono ancora sul posto per le verifiche della messa in sicurezza e per i controlli statici di agibilità. Presente sul posto anche il Funzionario tecnico dei Vigili del fuoco, oltre a un’ambulanza del 118 inviata precauzionalmente e una pattuglia dei Carabinieri.

Sono in corso i rilievi per capire l’innesco del rogo.

Paura nel quartiere di via Cavour e in generale in tutta la frazione, nel momento in cui si è levata dalla villetta la colonna di fumo nera.