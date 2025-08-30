Monte Roberto: «Troppe buche sull’asfalto, fate qualcosa per via Santo Apollinare»

I residenti hanno scritto al Comune chiedendo un intervento urgente per una strada di 500 metri, collegamento fondamentale con l'alta Vallesina, ormai troppo trafficata e pericolosa

MONTE ROBERTO – Una protesta si leva dalla piccola via Santo Apollinare, mezzo chilometro appena che collega Ponte Magno alla Sp502 dei Castelli per Staffolo, Cupramontana, San Paolo di Jesi e Cingoli. Breve, ma di fondamentale importanza proprio perché molto transitata, eppure le condizioni di questa bretella sono davvero pericolose. I residenti del quartiere lamentano di buche, avvallamenti, asfalto eroso e sconnesso, che rendono la strada molto pericolosa.



«Abbiamo già scritto al Comune per segnalare il problema – ci raccontano i residenti – abbiamo anche chiesto che qualcuno intervenisse, ma di volta in volta si tentava un “rattoppo” last minute con un po’ di asfalto sulle buche, che però poi si riaprivano essendo una soluzione tampone». Non solo le numerose buche, ma anche il bordo stradale non è transitabile per la mancanza di asfalto e per i tratti in cui è sconnesso: «Non potendo tenere la destra, molti veicoli sono costretti a transitare tenendosi più al centro della carreggiata, andando incontro a incidenti. Peggio, ovviamente, se a percorrere quella strada sono bici o moto. I rattoppi temporanei non hanno funzionato, pertanto quello che chiediamo ormai da mesi all’Amministrazione comunale di Monte Roberto – concludono i residenti – è di non effettuare il riempimento delle buche ma il rifacimento del breve tratto, è una questione di sicurezza».

Da parte del Comune, va detto, ci sono stati tentativi di sistemare provvisoriamente la strada per dare una risposta alle segnalazioni dei residenti, mostrando così attenzione alle problematiche dei cittadini e voglia di superare le difficoltà, ma purtroppo sono state soluzioni tampone poco efficaci.

«L’auspicio è che, essendo una strada corta, si possa provvedere con una asfaltatura definitiva».

Il manto stradale dissestato da buche e avvallamenti