MONSANO – Investimento mortale verso le 17 in via Guastuglie, alla periferia di Monsano. Una donna di 54 anni ha perso la vita, travolta da un furgone.

Per la poveretta non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Il conducente del furgone è stato portato in caserma.

Inutile la corsa del 118. Sul posto i Carabinieri.

(servizio in aggiornamento)