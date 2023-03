Monsano, investe una donna e finisce contro un albero: muore un papà di 39 anni

MONSANO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Sant’Antonio, strada che serpeggia nelle campagne tra Monsano e Jesi. Dopo aver investito una donna che camminava a bordo strada, un giovane centauro ha perso il controllo del suo scooter T-Max andando a urtare contro un albero.

Uno schianto fatale per l’uomo, 39enne di Monsano (R.A. le sue iniziali) che stava tornando a casa dal lavoro. La tragedia si è consumata poco dopo le 19 in un tratto di strada completamente buio. Il centauro, che viaggiava con direzione Jesi-Monsano, all’uscita da una curva s’è trovato di fronte la sagoma di una donna che stava camminando nella sua stessa direzione di marcia e che si faceva luce solo col display del cellulare.

Non è riuscito a evitarla, scaraventandola a diversi metri di distanza. In seguito all’investimento, lo scooter fuori controllo è piombato contro un albero. Per il centauro non c’è stato purtroppo nulla da fare, è deceduto sul colpo. Gravissime le condizioni della donna, una 31enne di origine dominicana, che è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Falconara, della Croce verde di Jesi e della Croce gialla di Chiaravalle. È stata trasportata con un codice rosso di massima gravità a Torrette. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Norm di Jesi e della Stazione di Monte San Vito che hanno eseguito i rilievi di legge, aiutati nelle operazioni rese difficili dal buio, dai Vigili del fuoco con i fari dei mezzi puntati sul luogo dello schianto mortale. Sul luogo della tragedia è poi arrivata la compagna della vittima, straziata dal dolore. Il centauro, padre di due bimbi, avrebbe compiuto 40 anni giovedì. La strada è rimasta chiusa diverse ore.