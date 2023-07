Monsano, incendio in una struttura ricettiva: in salvo 70 persone

MONSANO – Un incendio si è sviluppato nella notte in una struttura ricettiva di Monsano. Sono stati gli ospiti ad accorgersi per primi e lanciare l’allarme al 112. Ma hanno fatto di più. Hanno tentato di spegnere le fiamme con i presidi antincendio a disposizione della struttura, agevolando non di poco, il lavoro dei Vigili del fuoco di Jesi che sono poi intervenuti. Infatti, all’arrivo della squadra dei Vigili del fuoco l’incendio era già stato attaccato dalle persone presenti nella struttura, e i pompieri hanno quindi proceduto alla completa estinzione e alla messa in sicurezza. Il rogo si sarebbe originato, in maniera accidentale, da una delle stanze. Gli ospiti presenti nelle altre camere, circa 70 persone, sono stati fatti uscire per verificare la salubrità dell’intera struttura. Solo dopo aver appurato che non vi erano criticità e che le stanze potevano accogliere i clienti senza rischi per la salute, i pompieri hanno consentito il rientro delle persone nelle proprie stanze.

Solo una persona è ricorsa alle cure del 118 per una lieve intossicazione da fumo ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Jesi, in via precauzionale. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Jesi per i rilievi del caso.