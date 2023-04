Monsano, incendio di un impianto fotovoltaico

MONSANO – Un incendio si è sviluppato questa mattina in un capannone in disuso nelle campagne di Monsano, in via Marche. La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, allertata tramite il numero unico 112, ha raggiunto il capannone con due autobotti, in collaborazione con l’autobotte e l’autoscala proveniente dalla Centrale VVF di Ancona e ha provveduto a spegnere le fiamme utilizzando tecniche specifiche, evitando così il propagarsi dell’incendio al capannone. Successivamente, ha operato alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Dal sopralluogo all’interno dell’edificio, sembra che le fiamme si siano sprigionate accidentalmente dal quadro elettrico di un impianto fotovoltaico, installato nel capannone in disuso. Non si segnalano persone coinvolte, per fortuna. Sul posto anche i Vigili Urbani ed il tecnico che si occupa della manutenzione dell’impianto.