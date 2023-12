Monsano in lutto per Sabrina Francescangeli, mamma di due ragazzi

MONSANO – Tutto il paese in lutto per la scomparsa di Sabrina Francescangeli, 55 anni madre di due ragazzi, di professione cassiera al supermercato “Sì con Te” di via Paladini a Jesi.

Sabrina, originaria di Ancona, si era trasferita a Monsano dopo il matrimonio con l’amato compagno Giuliano Spinaci. Una famiglia bella, armoniosa, due splendidi figli, Mattia e Giulia. Finché il destino non ha infranto l’incanto di quella serenità, portandosi via prematuramente il capofamiglia, Giuliano. Sabrina, costretta a convivere con quel dolore immenso e con le tante domande senza risposta che avvolgono la morte, si è rimboccata le maniche per reggere i pilastri della sua amata famiglia, facendo da madre e da padre ai suoi figli. Lei, così dolce e apparentemente fragile, sempre sorridente e con una forza titanica. Una donna gentile, molto riservata, sempre aggraziata e disponibile, come la ricordano i colleghi del supermercato increduli di fronte alla notizia della scomparsa.

Oggi che Mattia e Giulia sono due meravigliosi ragazzi, 27 anni lui e 20 lei, un mix di dolcezza e coraggio, per loro un’altra prova durissima. La loro mamma si è spenta domenica all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverata. Ieri, la camera ardente, visitata da tanti colleghi e amici che hanno voluto abbracciare i suoi figli e portare loro vicinanza e solidarietà. L’ultimo addio oggi (martedì 19 dicembre) alle ore 15 nella chiesa del Santissimo Sacramento di Monsano, poi la tumulazione al cimitero di Jesi, dove già riposa Giuliano. Sabrina lascia nel dolore Mattia e Giulia, la mamma Sandra, il fratello Andrea, i nipoti Davide e Riccardo, il cognato Fabio, le cognate Cristina e Simonetta, la suocera Rita e tutti i colleghi del “Sì con Te”. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in memoria della cara Sabrina, da devolvere alla Lega del Filo d’Oro di Osimo.