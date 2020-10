MONDOLFO – Restano gravi le condizioni di Armando Ciaschini, il 63enne caduto da una scala mentre stava riparando il tetto della sua abitazione situata in via Respighi a Mondolfo.

Un volo di circa sei metri a causa di cui l’uomo avrebbe riportato svariate fratture. Sarebbe stato lui stesso a dare l’allarme e chiedere aiuto ad alcuni vicini con cui si era intrattenuto poco prima di iniziare i lavori. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha optato per il trasferimento in eliambulanza del ferito all’ospedale regionale di Torrette dove è stato intubato.

Al momento non trapelano informazioni ufficiali sul quadro clinico dell’uomo che, nonostante i gravi traumi, non sarebbe però in pericolo di vita. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente domestico: l’uomo nella caduta non dovrebbe aver fortunatamente battuta la schiena.

Sono ore di febbrile attesa non solo per i familiari che si sono stretti intorno all’uomo, ma anche per i suoi numerosi amici di Mondolfo e Marotta. Armando è molto conosciuto sia per la sua militanza politica, sia per il suo impegno nell’ambito del volontariato e nel tessuto associativo locale.