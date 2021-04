MONDOLFO – Non sarebbe in pericolo di vita il centauro che nel tardo pomeriggio del 10 aprile si è schiantato a Mondolfo sulla rotatoria di Cento Croci all’incrocio tra la Pergolese e via Passo di Rango.



L’incidente si è consumato intorno alle 19.30: il motociclista, un fanese di circa 60 anni, che procedeva in direzione mare, appena entrato nella rotatoria avrebbe stretto troppo la traiettoria urtando contro un segnale stradale e finendo rovinosamente a terra. Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi.



A dare l’allarme alcuni automobilisti che hanno trovato il mezzo ed il centauro a terra e si sono fermati per prestare immediatamente soccorso. Il 60enne, in visibile stato confusionale, avrebbe cercato di rialzarsi e rifiutare i soccorsi. Sul posto ben presto sono arrivati gli uomini del 118 che, temendo eventuali traumi dovuti alla rovinosa caduta, hanno optato per il trasferimento in eliambulanza del ferito all’ospedale regionale.