MONDOLFO – Ancora sangue sulle strade della provincia di Pesaro. Un incidente mortale si è consumato nella serata del 25 luglio sulla Cesanense.



Erano circa le 21 quando un uomo in sella al suo scooter è stato travolto frontalmente da un’auto che sembra stesse sorpassando un mezzo agricolo. Le condizioni del centauro, un 70enne di Mondolfo, sono sembrate subito estremamente gravi. Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 che ha provveduto al trasporto all‘ospedale regionale di Torrette dove purtroppo è spirato durante la notte.



Si tratta dell’ennesimo incidente con esiti tragici consumatosi negli ultimi mesi sulla Cesanense, strada ben nota per la sua pericolosità. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e per fare luce sull’esatta dinamica della tragedia.