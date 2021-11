Mondolfo, 70enne trovato senza vita nella sua abitazione: ad essergli fatale un malore

MONDOLFO – Lo hanno trovato senza vita nel suo appartamento in Via Cavour, nei pressi del chiostro di Sant’Agostino. Ad essere fatale a Sergio Buratta, pensionato di 70 anni, potrebbe essere stato un malore. L’uomo, di origini milanesi, si era trasferito a Mondolfo nel 2016.



L’uomo, nonostante vivesse solo con il suo cane Romeo, era molto conosciuto nel quartiere: durante le sue quotidiane passeggiate spesso si intratteneva con i residenti della zona. Sono stati proprio loro a notare la sua assenza per tutta la giornata di sabato: un’anomalia che ha destato non poca preoccupazione e che è culminata con la chiamata ai soccorsi per sincerarsi sulle sue condizioni. Verso le 20 nell’abitazione del 70enne sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Fano ed il 118.



Una volta dentro il triste presagio si è trasformato in ineluttabile verità. L’uomo giaceva riverso nel soggiorno, probabilmente la morte risaliva già alla mattinata: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto per arresto cardiaco. Sul luogo anche i Carabinieri della stazione locale. La salma è ora in attesa del via libera per le esequie.