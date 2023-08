Mergo, al parco con 100 grammi di hashish nello zaino: arrestato un 24enne

MERGO – Pizzicato con la droga nascosta nello zaino mentre stava al parco con gli amici: un 24enne arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

E’ successo poco prima dell’una della scorsa notte, al parco Il Boccioletto di Mergo. I Carabinieri della Stazione di Castelplanio, intervenuti per un controllo di routine degli avventori del parco, hanno notato alcuni ragazzi riuniti in gruppo e hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato. Uno di loro, a quel punto, ha tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo nel giardino di un’abitazione attigua. Ma quel movimento per quanto repentino non è sfuggito ai militari, i quali lo hanno immediatamente recuperato riscontrando che al suo interno vi erano due pezzi di hashish, rispettivamente del peso di 71 e 10 grammi, ed un bilancino elettronico di precisione. La conseguente perquisizione personale a carico del giovane ha consentito, poi, di rinvenire ulteriori 19 grammi della stessa sostanza: hashish che il ragazzo custodiva all’interno del proprio zaino. La droga – complessivamente 100 grammi – è stata sottoposta a sequestro.

Pertanto il 24enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nel corso della giornata odierna il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi saranno ulteriormente intensificati soprattutto nei prossimi giorni, visto anche l’approssimarsi della festività di Ferragosto, per garantire giornate tranquille sia a chi resta in città che per chi deciderà di trascorrere la festa fuori lasciando incustodita la propria abitazione.