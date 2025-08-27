MATELICA – Fermati con 18mila euro, denunciati due fratelli. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Camerino, nel centro abitato di Matelica, nell’ambito di un mirato servizio preventivo atto a contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno fermato e sottoposto a controllo una Ford Fiesta e i suoi due occupanti. Il conducente del veicolo, un 27enne del posto, sottoposto all’accertamento preliminare “drugtest”, è risultato positivo mentre il passeggero di 25anni, fratello del conducente, è stato trovato in possesso della propria carta di identità elettronica alla quale è stato rimosso il microchip contactless. La perquisizione personale e veicolare, a cui i due sono stati sottoposti, ha permesso di far rinvenire ai militari un pezzetto di hashish, per poco meno di mezzo grammo, e 18mila euro in denaro contante (taglio da 50, 20 e 10 euro) dei quali i due fratelli non hanno saputo giustificarne il possesso. I militari, quindi, hanno proceduto al sequestro del denaro contante e della carta di identità alterata mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle operazioni i due fratelli sono stati denunciati per possesso ingiustificato di valori poi, per il solo conducente del veicolo, è scattata anche una denuncia per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti ed è partita, inoltre, una segnalazione al Prefetto quale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il passeggero è scattata la denuncia per falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative per il documento alterato.