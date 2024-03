Matelica, ruba una bicicletta davanti a un supermercato: 37enne arrestato

MATELICA – Ruba una bici da 600 euro al titolare di un supermercato, delle clienti lo notano, avvisano il proprietario e lo inseguono dando indicazioni ai carabinieri. Alla fine un romeno di 37 anni senza fissa dimora è stato bloccato e arrestato. È accaduto ieri mattina. Erano circa le 11.30 quando il titolare di un supermercato di Matelica ha raggiunto il punto vendita e ha appoggiato alla vetrina la sua mountain bike da 600 euro. Delle donne hanno però notato lo straniero aggirarsi nei pressi dell’esercizio commerciale per poi salire in sella alla bici e fuggire. Le donne hanno subito avvisato il proprietario e hanno seguito il ladro avvisando al tempo stesso i carabinieri per fornire loro indicazioni precise sulla strada percorsa dallo straniero.

Una pattuglia ha così bloccato il 37enne lungo la strada provinciale muccese che porta a Cerreto d’Esi. L’uomo è stato condotto in caserma e arrestato. Dell’esito dell’attività è stato informato il pubblico ministero di turno Enrico Riccioni e su disposizione del magistrato lo straniero è stato trattenuto in una camera di sicurezza. Oggi il romeno è stato condotto in Tribunale a Macerata per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo davanti al giudice Domenico Potetti e al pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Difeso d’ufficio dall’avvocato Laura Baldassarrini il 37enne, accusato di furto aggravato, ha patteggiato un anno di reclusione, pena sospesa, ed è tornato in libertà.