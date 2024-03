Matelica, operai in nero e pregiudicati nei cantieri: scattano sanzioni e denunce

Un italiano 62enne non poteva allontanarsi da Falconara perchè in affidamento in prova e un 40enne polacco non poteva allontanarsi da Jesi perché sottoposto a sorveglianza speciale

MATELICA – I controlli dei carabinieri della Stazione di Matelica sono stati eseguiti ieri mattina (6 marzo) insieme al personale dell’Ispettorato del lavoro di Macerata e hanno portato alla denuncia dei titolari di una ditta edile per aver fatto lavorare due operai in nero e alla denuncia di due lavoratori gravati dall’obbligo di permanenza nei comuni di Jesi e Falconara Marittima a causa dei loro numerosi precedenti penali. Non solo. Sono state anche comminate complessivamente sei sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza.

Nello specifico i controlli sono stati eseguiti nel centro storico di Matelica anche per verificare il rispetto delle norme in materia di Ecobonus. A seguito dell’accesso e dell’identificazione dei presenti i carabinieri hanno accertato la presenza di due persone: un italiano 62enne gravato dal divieto di allontanarsi da Falconara Marittima poiché attualmente in affidamento in prova e un 40enne polacco che aveva il divieto di allontanarsi da Jesi poiché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

L’Ispettorato del lavoro ha contestato la presenza di due operai senza regolare contratto, elevando sei sanzioni per la violazione di norme sulla sicurezza del lavoro per un totale di oltre diecimila euro e disponendo la sospensione dell’attività nel cantiere.