MATELICA – “Furbetti” del reddito di cittadinanza, quattro denunciati dai carabinieri. I Carabinieri della stazione di Matelica, al termine di una lunga attività di indagine hanno denunciato all’Autorità giudiziaria quattro persone per i reati di falso e di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Gli stessi, tramite false dichiarazioni nelle quali omettevano i loro precedenti penali e le loro pendenze con la giustizia ancora in corso, riuscivano a percepire, fin dal 2019 in alcuni casi, migliaia di euro di sussidio. Nello specifico, tra i denunciati, c’è una donna pluripregiudicata

settantatreenne residente ad Alba Adriatica che tra il 2019 e il 2022 otteneva 39 mensilità per un ammontare di oltre trentamila euro; un sessantaseienne che con 22 mensilità raggiungeva la cifra di quindicimila euro; un cinquantacinquenne che arriva ad ottenere quarantamila euro e, infine, un trentaquattrenne di Silvi che arrivava alla cifra di ventiduemila euro. La cifra complessiva di 108.000 euro risultava quindi sottratta dalle casse dello Stato.