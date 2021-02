MAROTTA – Si cerca Olvidio Boschini, scomparso dalla mattina del 23 febbraio.

A lanciare l’allarme sui social il figlio Andrea che in una nota piazza virtuale si è appellato al popolo del web per avere aiuto: «Da questa mattina alle 9 non riusciamo a trovare mio padre, Olvidio Boschini, per chi lo conoscesse. È uscito a piedi con un cagnolino. Mio padre indossa un cappotto scuro e pantaloni scuri, probabilmente un cappello. Non riesce a parlare. Se qualcuno lo avesse visto questa mattina, è pregato di segnalarmelo. 328 6873262 vi prego di utilizzare commenti o altro solo per segnalazioni effettive, viste le ore di concitazione. Grazie».