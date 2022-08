MAROTTA – Una vacanza che finisce con l’arresto per una 42enne di Monza in vacanza a Senigallia con il fratello.

Tutto ha origine dal fatto che la titolare di un noto negozio di sport di Marotta notava delle mancanze tra la merce. Così ha guardato le telecamere di videosorveglianza del negozio facendo attenzione ai presenti. Voleva vederci chiaro e capire come mai sparivano alcuni articoli sportivi. Ha memorizzato alcune facce, notando che nei due giorni in cui era sparita la merce c’era una stessa donna. Una coincidenza che meritava un approfondimento.

Venerdì pomeriggio è entrata nel locale una signora, la stessa che aveva visto per due volte nei video. L’ha seguita con lo sguardo e ha chiamato contestualmente i carabinieri. La donna ha frugato nei reparti ed è andata nei camerini per provare qualcosa.



Poi è uscita dal negozio senza comprare nulla, ma quando è arrivata al parcheggio per riprendere la sua auto è stata fermata dai militari. Nella borsa aveva un paio di scarpe da trekking e addosso, sotto i suoi pantaloni, altri pantaloncini rubati dal negozio.

Così è scattato l’arresto in flagranza di reato per furto per la 42enne. Sabato la donna è comparsa davanti al giudice, difesa dall’avvocatessa Eleonora Nocito del foro di Pesaro. L’arresto è stato convalidato e per la 42enne non è scattata alcuna misura cautelare. Torna libera. Si è mostrata pentita e si è detta disponibile a risarcire il danno procurato al negozio.