MAROTTA – Tragedia sfiorata nel pomeriggio dell’11 ottobre a Marotta sulla statale Adriatica all’altezza dell’hotel Garden dove una 45enne è stata travolta sulle strisce da una vettura che era stata a sua volta tamponata.

La condizioni della donna, una 45enne, trasferita in codice rosso in eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette, non sarebbero gravi.



L’Auto Tamponata

Si troverebbe comunque ancora in osservazione: dalle indiscrezioni trapelate nella mattinata del 12 febbraio il quadro clinico sarebbe stabile. Ad innescare la carambola sarebbe stato il conducente di una Ford che avrebbe urtato violentemente una Citroen ferma per poter permettere l’attraversamento della donna e delle altre due persone, tra cui una minorenne.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e la polizia locale, congiuntamente con il personale del 118. Il marottese è rimasto illeso, lievi escoriazioni al viso per l’autista che ha tamponato. Entrambi, dopo i rilievi del caso, sono stati trasportati nella caserma delle forze dell’ordine per essere sottoposti al alcoltest che avrebbero dato comunque esito negativo. Gravi danni alla seconda vettura che nell’urto si è schiantata contro il guard rail presente nel tratto.