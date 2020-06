Marotta, arrestato 27enne con 20 grammi di cocaina

La droga occultata nel veicolo. In casa rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente e un ingente quantitativo di contante: per lui si sono aperte le porte del carcere

MAROTTA – Arrestato dai carabinieri della stazione di Marotta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette nella tarda serata del 7 giugno un 27enne albanese del luogo.

Il giovane è stato fermato dai militari durante un normale controllo sul rispetto delle misure di contenimento del contagio che si stava focalizzando in quelle ore sui luoghi di ritrovo della movida giovanile. A insospettire le forze dell’ordine una Renault Megane che, alla loro vista, avrebbe effettuato una manovra repentina per cercare di eludere l’eventuale fermo. Una fuga durata ben poco: i carabinieri si sono messi subito all’inseguimento del mezzo e sono riusciti a fermarlo in breve tempo.

A bordo del veicolo viaggiavano due ragazzi albanesi, tra loro cugini, che hanno da subito iniziato a mostrare un immotivato nervosismo tanto da indurre i militari a un più approfondito controllo. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire sotto al tappetino posteriore del mezzo di proprietà e in uso al 27enne, 20 grammi di cocaina, mentre nella disponibilità del passeggero alcune dosi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 27enne ha permesso ai militari di rinvenire materiale per il confezionamento dello stupefacente e un ingente quantitativo di contante, che è stato sottoposto a sequestro in quanto ritenuto provento della vendita di droga.



Il giovane 27enne, tradotto in carcere al Villa Fastiggi di Pesaro, risponderà di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.