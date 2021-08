Marina di Montemarciano, scontro sulla statale: gravissima una donna

MONTEMARCIANO – È in condizioni molto gravi la donna di 47 anni, G.P., di Montemarciano, rimasta coinvolta in un incidente sulla statale all’altezza del deposito della Conero Bus. Era in sella a una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una macchina che procedeva in direzione Ancona.

Sul posto, oltre i mezzi del 118 inviati dalla centrale operativa, anche l’eliambulanza decollata dall’aeroporto di Falconara. Il personale medico e infermieristico di Icaro 01, hanno poi trasferito la paziente in codice rosso al pronto soccorso di Torrette a bordo di un’ambulanza.

(servizio in aggiornamento)