In estate 196 incidenti: il bilancio della polizia stradale di Macerata

MACERATA – Estate intensa per la polizia stradale di Macerata impegnata nell’attività di pattugliamento, in un’ottica di prevenzione, con la finalità di contrastare comportamenti scorretti e pericolosi alla guida.

Il quadro emerge dal bilancio del periodo estivo appena trascorso, presentato dalla Sezione Polizia Stradale di Macerata.

I dati

Sono state 484 le pattuglie impiegate nei servizi di vigilanza stradale, 2407 le persone controllate, 2701 le infrazioni al Codice della Strada, 92 le patenti di guida ritirate, 20 le carte di circolazione ritirate, 4662 i punti patente decurtati e 37 i veicoli sequestrati sprovvisti di assicurazione rc auto.



Un’attenzione particolare è stata rivolta a quelle condotte caratterizzate da un elevato rischio per la propria e l’altrui incolumità, tra cui la guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti. Sono stati 1221 i conducenti controllati con l’etilometro e precursori. In totale sono state ritirate 87 patenti di guida per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e 26 i veicoli confiscati.



Nel corso di questa estate la polizia stradale ha rilevato 196 incidenti stradali di cui 1 con esito mortale, 54 con feriti, 141 con danni a cose, coinvolgendo in tutto 278 persone.



Nel corso dell’estate la Polizia Stradale ha continuato a svolgere i servizi specifici cd “di alto impatto” come i controlli al trasporto di merce nazionale ed internazionale, trasporto passeggeri, trasporto merci pericolose, trasporto di carichi eccezionali, trasporto animali vivi e sostanze alimentari, sanzionando 690 mezzi pesanti per un importo totale di 65.986 euro.



Nell’ambito del settore della Polizia Amministrativa la polizia stradale di Macerata ha proceduto al controllo di 23 esercizi pubblici inseriti nell’ambito della meccatronica (autofficine, gommisti, elettrauto ecc.), concessionarie di auto nuove ed usate, agenzie di pratiche auto, autodemolitori.

Nel settore della Polizia Giudiziaria la Stradale ha denunciato 58 persone per reati commessi a vario titolo, di cui una per spaccio di sostanze stupefacenti.



«L’attività posta in essere dalla polizia stradale ha lo scopo principale di garantire la sicurezza stradale, salvaguardando tutte le categorie di utenti della strada da comportamenti scorretti e portando avanti le campagne di sicurezza come “E…state con noi”, che ha coinvolto gli uomini della Polizia Stradale per fronteggiare il notevole incremento di traffico che si è riversato lungo le principali località costiere di questa provincia, senza tralasciare il notevole afflusso veicolare riscontrato anche nelle località montane», spiegano dalla Questura di Macerata.