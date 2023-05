Malore fatale alla guida, la vittima è Bruno Rocchegiani: stava andando al cimitero

JESI – È Bruno Rocchegiani, pensionato di 85 anni, la vittima del malore fatale alla guida di ieri pomeriggio in via Santa Lucia. L’uomo si stava recando al cimitero a portare dei fiori sulla tomba della moglie, quando improvvisamente è stato colto da malore. Ha perso i sensi al volante, senza più riuscire quindi a governare l’auto che è finita prima contro un palo della segnaletica stradale e poi contro un albero. Il palo è stato divelto per l’urto violentissimo. Quando sono intervenuti i sanitari, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il cuore aveva smesso di battere. E a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Ravvisato che la causa del decesso fosse riconducibile al malore e che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, il magistrato della Procura di Ancona ha concesso il nullaosta per la restituzione della salma ai familiari. In serata, sono stati fissati i funerali.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria David-Icof (via Salvemini) e già da oggi (sabato) alle ore 15 si potrà fare una visita. I funerali saranno celebrati domenica alle 15,30 nella chiesa di San Francesco di Paola, all’Arco Clementino. Bruno Rocchegiani lascia i figli Roberto, Paola e Giuliano, le nuore, il genero, i nipoti e gli amici.