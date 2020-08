Maiolati Spontini: scontro fra motocicli, tre minorenni in ospedale

L'incidente si è verificato nella notte in via Urbino, al centro di Moie. I ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso in codice giallo

MAIOLATI SPONTINI – Uno scontro fra motocicli, ieri sera verso le 23,30, in via Urbino al centro della frazione di Moie di Maiolati Spontini, ha tenuto in ansia genitori e amici dei tre giovanissimi centauri coinvolti.

Ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, intervenuti sul posto per i rilievi, la dinamica di questo incidente in cui tre motocicli si sono scontrati tra loro. Il bilancio dell’incidente è pesante: tre ragazzi, tutti minorenni, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

A lanciare l’allarme al 118 sono stati gli stessi protagonisti del sinistro, feriti in maniera seria ma non in pericolo di vita per fortuna. Nello scontro hanno riportato traumi agli arti, fratture alla spalla e al femore, contusioni.

Per tutti e tre codice giallo di intervento con cui i sanitari della Croce verde e della Croce Rossa di Jesi li hanno accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Sono stati sottoposti per tutta la notte ad accertamenti, raggiunti subito dai rispettivi familiari.