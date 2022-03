Maiolati Spontini, precipita per 30 metri nel vuoto: soccorsa una donna

MAIOLATI SPONTINI – Qualcuno l’ha vista volare giù dalle mura posteriori alla chiesa parrocchiale di Maiolati Spontini. Un corpo che precipita per quasi 30 metri. Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112 e sono scattati i soccorsi sanitari, giunti in modo congiunto con i vigili del fuoco di Jesi e il soccorso alpino per recuperare la giovane donna caduta nel vuoto, per un gesto volontario e disperato.

Si tratta di una 24enne in cura presso una clinica del territorio. Erano le 11 di stamattina quando dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stato inviato anche Icaro01 per agevolare il trasporto della donna, esanime al momento del recupero. Le operazioni di salvataggio sono state complesse, per la pendenza del terreno. Sono intervenuti anche i sanitari della Croce verde di Cupramontana. Una volta riusciti a trarla in salvo, la donna è stata stabilizzata e caricata in eliambulanza per il trasporto in codice rosso a Torrette. Le sue condizioni sono molto gravi.