Maiolati Spontini in lutto per Mildrin, mamma di 41 anni stroncata dalla malattia

MAIOLATI SPONTINI – Grande dolore e commozione a Moie per la scomparsa di Mildrin De Leon Alonzo, splendida mamma di 41 anni, stroncata da una malattia spietata. Originaria di Santo Domingo, aveva trovato la sua dimensione nella piccola frazione di Moie dove viveva con il marito Diego Bossoletti e il loro amatissimo figlio Daniel, ancora adolescente e troppo piccolo per non avere più accanto la sua mamma e non godere del suo amore immenso. Mildrin lottava coraggiosamente contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Si è spenta ieri lasciando nel dolore il marito, il figlio, la mamma, il fratello e le sorelle, i familiari e i tantissimi amici.

La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Bondoni di Castelplanio, l’ultimo addio lunedì alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria delle Moje. Dopo il rito funebre, Mildrin proseguirà per il crematorio. La famiglia ha voluto ricordare il suo sorriso solare e la sua dolcezza infinita con una raccolta fondi in favore dello Iom di Jesi e del Reparto di oncologia dell’ospedale di Fabriano.