MAIOLATI – I vigili del fuoco sono intervenuti, questo pomeriggio, 21 marzo, intorno alle 17.30, per un incidente stradale tra due autovetture, avvenuto a Maiolati Spontini in via Trieste.

Due le persone coinvolte: una illesa mentre l’altra è stata estratta dalla squadra delle fiamme rosse di Jesi e affidata alle cure del 118. Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli coinvolti.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.