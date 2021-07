Nel Maceratese denunciate cinque persone per guida in stato di ebbrezza

MACERATA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata, nell’ambito dei controlli del territorio, svolti nel corso degli ultimi dieci giorni, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata 5 uomini per “guida in stato di ebrezza alcolica”.

I militari nel corso dei servizi hanno fermato nei territori dei comuni di Macerata, Appignano ed in località Casette Verdini di Pollenza, alla guida di autoveicoli quattro cittadini italiani ed uno di nazionalità albanese che, sottoposti a controllo mediante etilometro sono risultati aver assunto quantità di alcolici ben oltre il livello consentito dalla legge.

Per gli uomini di età comprese tra i 23 ed i 41 anni, è scattato il ritiro immediato delle rispettive patenti e la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Macerata. In particolare, per l’uomo controllato ad Appignano è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo finalizzato alla confisca.