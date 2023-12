Macerata, ubriaco rompe la vetrina di un locale poi aggredisce un poliziotto: 28enne arrestato

MACERATA – Ubriaco litiga con un avventore, viene cacciato dal locale dove ritorna e manda in frantumi la vetrina. All’arrivo dei poliziotti ne aggredisce uno: in manette un 28enne peruviano.

Tutto è successo ieri sera (domenica 3 dicembre) quando il giovane era andato in un locale notturno che si trova in viale Trieste, a un certo punto però il 28enne avrebbe iniziato a discutere animatamente con un altro avventore e il titolare lo aveva cacciato. Lo straniero però sarebbe tornato subito dopo mandando in frantumi una vetrina del locale. A quel punto era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: l’uomo che aveva danneggiato la vetrina, in base a quanto segnalato, era in stato di ubriachezza.

Alle 20.30 sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione del 28enne e lo hanno accompagnato in questura. Lì il giovane avrebbe dato in escandescenze scagliandosi contro i poliziotti e ferendone uno (che è poi finito al prono soccorso dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni). Dell’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno Enrico Barbieri e domani il peruviano comparirà dinanzi al giudice Andrea Belli per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo.