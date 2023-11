Macerata, ubriaco sull’autobus sputa e minaccia i poliziotti: senegalese condannato

MACERATA – Ubriaco, stava molestando i passeggeri sull’autobus, poi quando sono arrivati i poliziotti avrebbe iniziato a scalciare e a sputare contro di loro per poi insultarli e minacciarli: «Razzisti io vi ammazzo». Questa mattina un senegalese 53enne residente a Corridonia è stato condannato a quattro mesi, pena sospesa, per resistenza a pubblico ufficiale. L’accusa aveva chiesto un anno.

La vicenda risale al 19 gennaio del 2019 quando una pattuglia di poliziotti della Squadra Volante raggiunse l’autobus di linea n°11 dopo che qualcuno segnalò la presenza sul mezzo di un extracomunitario che, in stato di ebbrezza, molestava e causava allarmismo tra i passeggeri presenti e il personale del 118 intervenuto. Quando i due poliziotti cercarono di riportarlo alla calma il senegalese iniziò a scalciare verso di loro ma senza riuscire a colpirli, poi avrebbe sputato verso gli agenti minacciandoli: «Razzisti, io vi ammazzo, lasciatemi in pace». Alla fine l’uomo era stato fatto scendere dall’autobus e portato al pronto soccorso. Lì alla richiesta degli agenti e del personale medico di fornire le proprie generalità e un documento di identità, avrebbe risposto: «Io non vi do un c…, mi fate schifo, fuori di qui vi ammazzo, str…, razzisti». Difeso d’ufficio dall’avvocato Sabrina Serfaustini, oggi si è celebrata la discussione: il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno di reclusione, il giudice Federico Simonelli ha condannato l’imputato a quattro mesi.