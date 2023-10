Macerata, tre rapine in poche ore armato di coltello: arrestato un 50enne

MACERATA – Armato di coltello prova a rapinare un locale a Piediripa, poi un autogrill a Montecosaro, lungo la superstrada, e infine il kebab di corso Umberto I a Civitanova. Arrestato a Macerata un cinquantenne.

Nella tarda serata di ieri presso le Sale Operative della Questura di Macerata e del Commissariato di Civitanova sono arrivate richieste di intervento a seguito di due tentate rapine ed una rapina consumata. Verso le ore 23 veniva perpetrata la prima tentata rapina in un locale di Piediripa di Macerata dove un malvivente, dopo essere entrato nel locale con un casco in testa ed un fazzoletto colorato con cui tentava di travisare il volto, con una mossa repentina ha estratto un coltello a serramanico, che ha puntato all’altezza dell’addome del proprietario del locale, un 50enne maceratese, intimandogli di consegnare l’incasso. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale il proprietario del locale è riuscito a bloccare il rapinatore e respingerlo verso l’uscita. Non essendo riuscito a portare a termine la rapina, il malvivente si è allontanato velocemente salendo a bordo dell’autovettura parcheggiata nei pressi, la cui targa era stata coperta con un asciugamano. Il proprietario del locale ha subito dato l’allarme, riferendo quanto poco prima era accaduto e fornendo una descrizione delle caratteristiche fisiche. Subito sono scattate le ricerche.

Dopo circa mezz’ora dal fatto la seconda segnalazione. In un autogrill lungo la Ss 77, un uomo aveva tentato di rapinare una dipendente. La donna, 50 anni, ha riferito agli agenti che il soggetto si era avvicinato alla cassa puntandogli contro un coltello e chiedendo i soldi contenuti nel registratore di cassa. La donna, però aveva, resistito iniziando ad urlare tanto che il malvivente decideva di desistere e scappare dall’autogrill. Dopo quindici minuti, altro colpo, questa volta a segno, nel locale che vende kebab sul corso di Civitanova, dove il rapinatore è riuscito a farsi consegnare 150 euro. Dopo aver acquisito tutte le informazioni dalle vittime, riconducibili ad una ad un’unica persona, i poliziotti della Volante del commissariato di Civitanova lungo la Ss 77 intercettavano l’autovettura segnalata che, dopo un inseguimento che ha visto impegnata anche la Volante della Questura di Macerata, non senza difficoltà, veniva bloccata in zona Pace di Macerata. Il rapinatore, un 50enne residente in provincia, a quel punto è stato bloccato e tratto in arresto. All’interno dell’autovettura rinvenuto il casco utilizzato per le rapine. Inoltre nella tasca portaoggetti dello sportello dell’auto c’era un coltello a serramanico e sul sedile posteriore la sciarpa utilizzata per nascondere il volto. Al termine dell’attività, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di rapina continuata, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e per porto di strumenti atti ad offendere e ristretto presso il carcere di Montacuto.