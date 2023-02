Macerata, tragico incidente stradale nella notte: morto un uomo

MACERATA – Tragico incidente stradale nella notte nel comune di Macerata, in contrada Pieve. Coinvolte tre auto: un morto e tre feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 2 lungo la strada Provinciale 77. Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso di un uomo, che era al volante di una delle tre vetture. La squadra dei vigili del cuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le auto coinvolte. Intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso.