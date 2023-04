Macerata, tentata truffa ad una anziana: telefona dicendo di essere il nipote ma il ragazzo era con lei

MACERATA – Telefona ad una anziana dicendo di essere il nipote e spiegando che da lì a poco sarebbe arrivato il postino a ritirare 400 euro per un pagamento da fare alla posta. Ma altro non era che una truffa. Il nipote, infatti, in quel momento si trovava in casa insieme alla nonna, una signora di 80 anni. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11. «Un giovane – ha raccontato il figlio della signora – le ha telefonato qualificandosi come suo nipote, dicendo che alle Poste doveva pagare 400 euro e che sarebbe passato il postino a ritirarle. Peccato, però, che mio figlio era lì con lei. Poco dopo le 11 mio figlio mi ha chiamato per informarmi. Era successo qualche minuto prima. Ho consigliato di chiamare le forze dell’ordine e segnalare quanto accaduto» ha concluso l’uomo.