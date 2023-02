Macerata, tampona un’auto in superstrada e poi scompare

MACERATA – Tampona un’auto e poi scompare, abbandonando il veicolo in superstrada. È accaduto questa mattina, intorno alle 8, lungo la superstrada Valdichienti, nei pressi dell’ingresso di Sforzacosta. Una macchina, condotta da un uomo, ha colpito una vettura con a bordo due ragazze. Ma al momento dell’arrivo dei soccorsi, del conducente non c’era traccia. Ferite in maniera lieve le due ragazza, che sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata in codice giallo. Sul posto vigili del fuoco, 118 e la polizia stradale, al lavoro per chiarire la dinamica dell’incidente e risalire al conducente della macchina. In seguito all’incidente si sono formate lunghe file in direzione monti.